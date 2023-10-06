Şenol Güneş istifa etti, Beşiktaş seçime gidiyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş istafa kararı aldı.

Beşiktaş'ta Güneş bugün idmana da çıkmadı.

Acil olarak toplanma kararı alan yönetim Güneş'in istifa kararını değerlendirdi ve kabul etti.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Şenol Güneş’e Emekleri İçin teşekkür ederiz. Lugano maçının ardından bir araya geldiği Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye, Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda bir kan değişikliğine ihtiyaç olduğunu, Kulübümüzün ve takımımızın önünü açmak adına alınacak her türlü karara saygı duyacağını ifade eden Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, bugün itibarıyla görevinden ayrılmıştır.

Şenol Güneş’e Kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

BEŞİKTAŞ'TA 2. ŞENOL GÜNEŞ DÖNEMİ

41 maç

28 galibiyet

7 beraberlik

6 mağlubiyet

BEŞİKTAŞ'TA OLAĞANÜSTÜ SEÇİM KARARI

Öte yandan takımda ve taraftarda artan rahatsızlıklar sonrasında Beşiktaş yönetimi olağanüstü seçim kararı aldı.