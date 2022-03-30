Senegal, penaltılarla Dünya Kupası'nda
2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off turunda Senegal, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-0 biten maçta Mısır'ı penaltı atışları sonrası eleyerek Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası katılma hakkı kazandı.
Senegal ile Mısır arasındaki eşleşmede İngiliz ekibi Liverpool'un yıldız futbolcularından Mısırlı Muhammed Salah ile Senegalli Sadio Mane birbirlerine rakip oldu.
Mısır'ın evinde 1-0 kazandığı maçın rövanşında 90 dakika Senegal'in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi ve uzatmalarda da gol gelmeyince maç, penaltılara gitti. Her iki takım, ilk iki penaltı atışından yararlanamadı. Salah'da penaltı kaçıran futbolcular arasında yer aldı.
Kaçan ilk 4 penaltının ardından atılan penaltı golleri sonrasında Senegal 2-1 öndeyken Mısır'da Galatasaray futbolcusu Mustafa Muhammed de penaltı kaçırdı ve Senegalli Sadio Mane, son penaltı atışını gole çevirerek takımını 3-1 öne geçirdi. Bu sonuçla Senegal Dünya Kupası'na kalma başarısını gösterdi.
Maçta, Mustafa Muhammed, 70. dakikada oyuna girerken, Başakşehir futbolcusu Mısırlı Trezeguet de aynı dakikada oyundan çıktı.
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