Sema Tokat Ünsal 77 yaşında hayatını kaybetti
Türkiye'nin ilk kadın futbol hakemlerinden Sema Tokat Ünsal, 77 yaşında vefat etti.
Spor 14.10.2022, 17:25
Türkiye Futbol Federasyonundan yayımlanan taziye mesajında, "Kadın hakemliğinin öncülerinden biri olan Sema Tokat Ünsal'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhume Sema Tokat Ünsal'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." denildi.
Kaynak: AA
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