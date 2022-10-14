Sema Tokat Ünsal 77 yaşında hayatını kaybetti

Türkiye Futbol Federasyonundan yayımlanan taziye mesajında, "Kadın hakemliğinin öncülerinden biri olan Sema Tokat Ünsal'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhume Sema Tokat Ünsal'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." denildi.