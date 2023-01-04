Selçuk İnan'la ilk galibiyet: Kasımpaşa 4 köşe
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa, sahasında Corendon Alanyaspor'u 4-1 yenerek uzun süre sonra ilk galibiyetini aldı.
11. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Soldan topla hareketlenen Eysseric'in yerden ortasına penaltı noktası civarından gelişine vuran Ben Ouannes, topu ağlara buluşturdu: 1-0.
32. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Orta alanda topla buluşan Eysseric'in savunma arkasına ara pasına hareketlenen Fall, kaleciyle karşı karşıya durumda top ağlara gönderdi: 2-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci Yarı
64. dakikada Hajradinovic'in savunma arkası pasına hareketlenen Bahoken'in ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunda top yandan auta gitti.
67. dakikada Kasımpaşa 3. golü buldu. Ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören bölgeden kullanılan serbest vuruşta Eysseric'in etkili şutunda top köşeden kalecinin müdahalesine rağmen ağlara gitti: 3-0.
76. dakikada soldan ceza sahasına giren Hajradinovic'in aşırtma vuruşunda kalecinin müdahalesiyle yavaşlattığı topa savunma çizgide müdahale etti. Boşta kalan topu Aytaç Kara ağlara gönderdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem golü iptal etti.
83. dakikada Kasımpaşa farkı 4'e çıkardı. Sağdan savunma arkasına Hadergjonaj'ın pasına hareketlenen Fall'un kaleciyle karşı karşıya durumda ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunda top filelere gitti: 4-0.
90+1. dakikada Corendon Alanyaspor golü buldu. Sağdan Zinedine Ferhat'ın ortasında arka direkte Hassan'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 4-1.
Karşılaşma, Kasımpaşa'nın 4-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
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