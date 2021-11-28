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Selçuk İnan'dan hakeme tepki: "Biliyordu"

Galatasaray'ın Süper Lig'in 14. haftasında Yeni Malatyaspor'la 0-0 berabere kaldığı maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Selçuk İnan, hakeme tepki gösterdi.

Spor 28.11.2021, 23:39
Selçuk İnan'dan hakeme tepki: "Biliyordu"

İlk olarak vefat eden eski başkan Mustafa Cengiz'e rahmet ve ailesine baş sağlığı dileyen Selçuk İnan, "Mustafa Başkanı kaybettik. Bizim için büyük kayıp" dedi.

Maçla ilgili olarak Selçuk İnan, "Bu tür büyük maçlardan sonra istediğimiz sonuçları alamıyoruz. İstediğimiz oyunu belki ortaya koyamıyoruz ama bizi oyundan daha çok üzen dış faktörler oluyor. Çok fazla iyi niyet hissetmediğimiz için hakemlerle ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. 4. hakeme sordum, orta hakem önce golü veriyor, sonra birden bire iptal ediyor. Bunu sordum, 4. hakem neden olduğunu aslında bilmiyor ama biz biliyoruz en azından. VAR bugün yoktu herhalde, biz görmedik. %100 penaltı pozisyonu vardı, hakemi çağırmadı" dedi.

Hakem eleştirilerine devam eden Selçuk İnan, "Son pozisyonda önce gol oluyor, VAR'dan çağırılmayacağını bildiği için sonradan faul diyor. VAR'da artık ufak tefek temasları hakeme bıraktıkları için, 4. hakeme de söyledim, 'işgüzarlık yaptı hocam' dedim. Bunları hissetmek bizi çok üzüyor. "İstediğimiz performansı ortaya koyamamamız bizim sorumluluğumuzda ama her defasında hakemlerle ilgili konuşmak, çok kabul edilebilir bir şey değil. İkinci sarı kart pozisyonunu pas geçmesi. Herkes görüyor. Penaltı pozisyonunda Emre oyuna devam edemedi neredeyse, o kadar ağır bir darbe aldı. Bunlar bizi üzüyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: NTVSPOR

#Galatasaray #Yeni Malatyaspor #selçuk inan
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