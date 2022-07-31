Seferovic şov yapıyor: 2 gol, 2 asist!
Galatasaray'ın Benfica'dan kadrosuna kattığı Haris Seferovic, sarı kırmızılı forma ile dikkat çekmeye devam ediyor. Boşnak asıllı golcü Galatasaray'da çıktığı 3 maçta 2 gol attı 2 de asist yapma başarısı gösterdi.
Spor 31.07.2022, 20:57
Galatasaray'ın yeni transferi Haris Seferovic, Fiorentina ile oynanan hazırlık karşılaşmasında iki asist yaptı ve mücadelenin skoruna etki etti.
Seferovic'in yaptığı asistler sosyal medyada büyük beğeni topladı.
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