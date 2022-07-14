Seferovic, Galatasaray'a çok yakın

Galatasaray aradığı golcüyü Portekiz'de buldu. Sarı kırmızılılar, Benfica forması giyen Haris Seferovic'i renklerine katmaya hazırlanıyor.

Yönetim, 30 yaşındaki futbolcu için Portekiz kulübüyle anlaşma sağladı. Galatasaray, İsviçreli futbolcuyu 3 buçuk milyon avroluk satın alma opsiyonuyla kiralayacak. Yönetimin, Seferovic'in talep ettiği yıllık 2 milyon avroluk maaş ödemesini de kabul ettiği öğrenildi.

Transferin resmiyet kazanmasının ardından İsviçreli golcünün sağlık kontrollerinden geçerek sarı kırmızılı ekibin Avusturya kampına katılması bekleniyor. Benfica formasıyla 187 maçta 74 kez fileleri sarsan 30 yaşındaki futbolcu, 24 de gol pası verdi.

Seferovic transferinin netleşmesinin ardından ilk etapta Mbaye Diagne ile yollar ayrılabilir. Yönetimin, Senegalli futbolcu için gelecek transfer tekliflerini değerlendirebileceği öğrenildi. Diagne'ye herhangi bir teklif gelmemesi durumunda ise tecrübeli futbolcuyla görüşülerek sözleşmenin feshedilmesi gündeme gelebilir.

Kaynak: TRT Spor