Şarkıcı Gülşen 'Sapık' diyerek imam hatiplileri hedef aldı

Abartılı sahne kıyafetleriyle gündemde yer edinmeye çalışan şarkıcı Gülşen, geçtiğimiz günlerde konserinde LGBT bayrağı açmış ve "Rahatsız olan arkaya gitsin" demişti.

Sözleriyle tartışmalara neden olan Gülşen, rezilliklerine bir yenisini daha ekledi.

İMAM HATİPLİLERİ HEDEF ALDI

Sahnedeyken imam hatiplileri hedef alan Gülşen'in bir kişiyle ilgili "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor." dediği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Hadsiz sözler büyük tepkiye neden oldu.