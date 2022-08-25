Şarkıcı Gülşen 'Sapık' diyerek imam hatiplileri hedef aldı
Konserinde LGBT bayrağı açıp "Beğenmeyen gitsin" diyen şarkıcı Gülşen'in, sahnesinde imam hatiplileri hedef aldığı ortaya çıktı. Gülşen'in bir kişiyle ilgili "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor." dediği görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.
Spor 25.08.2022, 00:55
Abartılı sahne kıyafetleriyle gündemde yer edinmeye çalışan şarkıcı Gülşen, geçtiğimiz günlerde konserinde LGBT bayrağı açmış ve "Rahatsız olan arkaya gitsin" demişti.
Sözleriyle tartışmalara neden olan Gülşen, rezilliklerine bir yenisini daha ekledi.
İMAM HATİPLİLERİ HEDEF ALDI
Sahnedeyken imam hatiplileri hedef alan Gülşen'in bir kişiyle ilgili "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor." dediği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
Hadsiz sözler büyük tepkiye neden oldu.
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