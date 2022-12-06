Samuel Eto'o'dan beklenmeyen hareket: Tekme tokat daldı
Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o, Brezilya-Güney Kore maçının ardından ısrarla sorulan soruya sinirlenip sosyal medya kullanıcısını darp etti.
Spor 06.12.2022, 16:57 06.12.2022, 17:07
2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya'nın Güney Kore'yi 4-1 yendiği maçı Stat 974'te izleyen Eto'o, çıkışta kanalı için görüntü çeken sosyal medya kullanıcısıyla tartıştı.
Dünya Kupası elemelerinde Cezayir ile Kamerun arasındaki ikinci maçın hakemi Gambiyalı Bakary Gassama hakkındaki ısrarlı sorulara sinirlenen 41 yaşındaki Eto'o, tartışmaya başladığı muhatabına tekme attı.
Cezayir'in 1-0 üstünlüğüyle sona eren elemelerdeki ilk maçın rövanşını Kamerun, 120+4. dakikada Toko Ekambi'nin golüyle 2-1 kazanmıştı. Kamerun, deplasmanda atılan gol avantajıyla Katar 2022 biletini almıştı.
Kaynak: AA
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