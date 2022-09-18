Samsunspor yeni golcüsüyle kazandı: 3-2
Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında Yılport Samsunspor, Sakaryaspor'u 3-2 yendi ve 4 maç sonra galip geldi. Samsunspor'un 3 golünü de Douglas Tanque attı.
Spor 18.09.2022, 18:17
Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında Sakaryaspor'u konuk etti. Samsunspor maçı 3-2 kazanan taraf oldu.
Samsunspor'un golleri 63, 75. dakikalarda ve maçın uzatma bölümünde Douglas Tanque'den geldi. Sakaryaspor'un gollerini ise 80. dakikada Kabongo Kasongo ve uzatma bölümünde Alim Öztürk (K.K) kaydetti.
Ligde 4 hafta sonra kazanan Yılport Samsunspor puanını 9'a çıkardı. Bu sezon 3. mağlubiyetini alan Sakaryaspor ise 9 puanda kaldı.
Kaynak: TRT Spor
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