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Samsunspor yeni golcüsüyle kazandı: 3-2

Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında Yılport Samsunspor, Sakaryaspor'u 3-2 yendi ve 4 maç sonra galip geldi. Samsunspor'un 3 golünü de Douglas Tanque attı.

Spor 18.09.2022, 18:17
Samsunspor yeni golcüsüyle kazandı: 3-2

Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında Sakaryaspor'u konuk etti. Samsunspor maçı 3-2 kazanan taraf oldu.

Samsunspor'un golleri 63, 75. dakikalarda ve maçın uzatma bölümünde Douglas Tanque'den geldi. Sakaryaspor'un gollerini ise 80. dakikada Kabongo Kasongo ve uzatma bölümünde  Alim Öztürk (K.K) kaydetti.

Ligde 4 hafta sonra kazanan Yılport Samsunspor puanını 9'a çıkardı. Bu sezon 3. mağlubiyetini alan Sakaryaspor ise 9 puanda kaldı.

Kaynak: TRT Spor

#Samsunspor #Sakaryaspor #Spor Toto 1. Lig
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