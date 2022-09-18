Samsunspor yeni golcüsüyle kazandı: 3-2

Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında Sakaryaspor'u konuk etti. Samsunspor maçı 3-2 kazanan taraf oldu.

Samsunspor'un golleri 63, 75. dakikalarda ve maçın uzatma bölümünde Douglas Tanque'den geldi. Sakaryaspor'un gollerini ise 80. dakikada Kabongo Kasongo ve uzatma bölümünde Alim Öztürk (K.K) kaydetti.

Ligde 4 hafta sonra kazanan Yılport Samsunspor puanını 9'a çıkardı. Bu sezon 3. mağlubiyetini alan Sakaryaspor ise 9 puanda kaldı.

Kaynak: TRT Spor