Samsunspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Deplasmanda oynanan Menemenspor maçının ardından yolların ayrıldığı Teknik Direktör Mehmet Altıparmak’ın yerine Fuat Çapa ile anlaşma sağlandı.

Bugün (20 Ekim Çarşamba) İstanbul’da Başkan Yüksel Yıldırım ile görüşen Teknik Direktör Fuat Çapa ile anlaşma sağlanarak imzalar atıldı.

Konuyla ilgili Samsunspor Sosyal Medya Hesabından yapılan açıklamada, “Kulübümüz Teknik Direktör Sayın Fuat Çapa ile 2021-2022 futbol sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Teknik Direktörümüz Fuat Çapa Yönetim Kurulu Üyemiz Veysel Bilen ve Genel Menejerimiz Mustafa Aztopal bugün 18.30 uçağı ile İstanbul’dan Samsun’a gelecektir. Yarın sabah 11:00’de Nuri Asan Tesislerinde tanışma toplantısı gerçekleştirilecek ve teknik direktörümüz basın mensuplarının sorularını yanıtlayacaktır. Bu anlaşmanın hem teknik döktüğümüzde hem de camiamıza hayırlı olmasını dileriz” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: samsunsporluyuz.com