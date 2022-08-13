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Samsunspor iyi başladı: 0-2

Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk maçında Samsunspor, deplasmanda Altay'ı 2-0 mağlup etti.

Spor 13.08.2022, 00:42
Samsunspor iyi başladı: 0-2

Spor Toto 1. Lig'de heyecan başladı. 2022-2023 sezonunun açılış maçında Altay, Yılport Samsunspor'u ağırladı. 

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 25. dakikada Kadeem Harris ve 88'de Ahmet Sagat'ın attığı gollerle 2-0 kazandı. 

Bu sonucun ardından sezona galibiyetle başlayan Yılport Samsunspor 3 puanı alan taraf olurken İzmir ekibi Altay evinde yeni sezonu yenilgiyle açtı ve ilk haftayı puansız kapattı. 

Kaynak: TRT Spor

#Altay #Samsunspor #Spor Toto 1. Lig
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