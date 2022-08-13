Samsunspor iyi başladı: 0-2
Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk maçında Samsunspor, deplasmanda Altay'ı 2-0 mağlup etti.
Spor 13.08.2022, 00:42
Spor Toto 1. Lig'de heyecan başladı. 2022-2023 sezonunun açılış maçında Altay, Yılport Samsunspor'u ağırladı.
Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 25. dakikada Kadeem Harris ve 88'de Ahmet Sagat'ın attığı gollerle 2-0 kazandı.
Bu sonucun ardından sezona galibiyetle başlayan Yılport Samsunspor 3 puanı alan taraf olurken İzmir ekibi Altay evinde yeni sezonu yenilgiyle açtı ve ilk haftayı puansız kapattı.
Kaynak: TRT Spor
24
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|2
|6
|2. Başakşehir
|1
|3
|3. Alanyaspor
|1
|3
|4. Adana Demirspor
|1
|3
|5. Beşiktaş
|1
|3
|6. Galatasaray
|1
|3
|7. Fenerbahçe
|1
|1
|8. Ümraniye
|1
|1
|9. Gaziantep FK
|1
|1
|10. Sivasspor
|1
|1
|11. Ankaragücü
|1
|1
|12. Konyaspor
|1
|1
|13. Giresunspor
|1
|0
|14. Antalyaspor
|1
|0
|15. Hatayspor
|1
|0
|16. Kayserispor
|1
|0
|17. Karagümrük
|1
|0
|18. İstanbulspor
|1
|0
|19. Kasımpaşa
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|1
|3
|2. Adanaspor
|0
|0
|3. Altınordu
|0
|0
|4. Bandırmaspor
|0
|0
|5. Bodrumspor
|0
|0
|6. Boluspor
|0
|0
|7. Denizlispor
|0
|0
|8. Erzurumspor
|0
|0
|9. Eyüpspor
|0
|0
|10. Gençlerbirliği
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Keçiörengücü
|0
|0
|13. Manisa Futbol Kulübü
|0
|0
|14. Pendikspor
|0
|0
|15. Rizespor
|0
|0
|16. Sakaryaspor
|0
|0
|17. Tuzlaspor
|0
|0
|18. Ö.K Yeni Malatya
|0
|0
|19. Altay
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|1
|3
|2. Bournemouth
|1
|3
|3. Arsenal
|1
|3
|4. M.City
|1
|3
|5. Newcastle
|1
|3
|6. Brighton
|1
|3
|7. Leeds United
|1
|3
|8. Chelsea
|1
|3
|9. Brentford
|1
|1
|10. Fulham
|1
|1
|11. Leicester City
|1
|1
|12. Liverpool
|1
|1
|13. M. United
|1
|0
|14. Wolverhampton Wanderers
|1
|0
|15. Everton
|1
|0
|16. Aston Villa
|1
|0
|17. Crystal Palace
|1
|0
|18. Nottingham Forest
|1
|0
|19. West Ham United
|1
|0
|20. Southampton
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Osasuna
|1
|3
|2. Almeria
|0
|0
|3. Athletic Bilbao
|0
|0
|4. Atletico Madrid
|0
|0
|5. Barcelona
|0
|0
|6. Cadiz
|0
|0
|7. Celta Vigo
|0
|0
|8. Elche
|0
|0
|9. Espanyol
|0
|0
|10. Getafe
|0
|0
|11. Girona
|0
|0
|12. Mallorca
|0
|0
|13. Rayo Vallecano
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Valencia
|0
|0
|19. Villarreal
|0
|0
|20. Sevilla
|1
|0