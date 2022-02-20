Samsunspor hiç misafirperver davranmadı: 5-0
Spor Toto 1. Lig 26. hafta maçında Samsunspor, kaptanı Yasin Öztrekin'in hat-trick yaptığı maçta Denizlispor'u 5-0 mağlup etti.
Spor 20.02.2022, 17:45
Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Altaş Denizlispor'u 5-0 mağlup etti. Kırmızı-beyazlıların deneyimli ismi Yasin Öztekin karşılaşmada yaptığı bir asist ve attığı üç golle yıldızlaştı.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip farklı galibiyete imza attı. Rakibini 5-0 mağlup eden Samsunspor 3 hafta sonra galibiyete uzandı.
Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Antonio Tomane, 24, 58 ve 70'de Yasin Öztekin ve 28'de Moryke Fofana kaydetti.
Bu sonuçla Samsun temsilcisi puanını 39'a yükseltirken, Altaş Denizlispor ise 24 puanda kaldı.
Kaynak: TRT Spor
12
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|26
|63
|2. Konyaspor
|25
|49
|3. Adana Demirspor
|26
|44
|4. Başakşehir
|25
|43
|5. Beşiktaş
|26
|41
|6. Fenerbahçe
|25
|40
|7. Alanyaspor
|26
|40
|8. Hatayspor
|25
|39
|9. Kayserispor
|26
|38
|10. Karagümrük
|26
|36
|11. Gaziantep FK
|25
|35
|12. Sivasspor
|26
|34
|13. Antalyaspor
|26
|31
|14. Kasımpaşa
|26
|29
|15. Galatasaray
|25
|29
|16. Göztepe
|25
|27
|17. Giresunspor
|26
|26
|18. Rizespor
|26
|23
|19. Altay
|26
|22
|20. Ö.K Yeni Malatya
|25
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|24
|49
|2. Ümraniye
|24
|49
|3. Erzurumspor
|24
|43
|4. İstanbulspor
|24
|42
|5. Eyüpspor
|23
|41
|6. Bandırmaspor
|24
|40
|7. Samsunspor
|24
|39
|8. Boluspor
|23
|34
|9. Adanaspor
|24
|33
|10. Tuzlaspor
|23
|31
|11. Keçiörengücü
|24
|31
|12. Manisa Futbol Kulübü
|24
|30
|13. Gençlerbirliği
|25
|30
|14. Kocaelispor
|24
|28
|15. Menemen Belediyespor
|24
|28
|16. Bursaspor
|23
|24
|17. Denizlispor
|25
|24
|18. Altınordu
|24
|22
|19. Balıkesirspor
|24
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|26
|63
|2. Liverpool
|25
|57
|3. Chelsea
|25
|50
|4. M. United
|25
|43
|5. West Ham United
|26
|42
|6. Arsenal
|23
|42
|7. Tottenham
|23
|39
|8. Wolverhampton Wanderers
|23
|37
|9. Brighton
|25
|33
|10. Southampton
|25
|32
|11. Leicester City
|22
|27
|12. Aston Villa
|24
|27
|13. Crystal Palace
|25
|26
|14. Brentford
|26
|24
|15. Leeds United
|23
|23
|16. Everton
|23
|22
|17. Newcastle
|24
|22
|18. Watford
|24
|18
|19. Burnley
|22
|17
|20. Norwich City
|25
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|25
|57
|2. Sevilla
|25
|51
|3. Real Betis
|24
|43
|4. Atletico Madrid
|25
|42
|5. Barcelona
|24
|40
|6. Villarreal
|25
|39
|7. Real Sociedad
|23
|38
|8. Athletic Bilbao
|24
|34
|9. Osasuna
|25
|32
|10. Celta Vigo
|24
|31
|11. Rayo Vallecano
|24
|31
|12. Valencia
|25
|31
|13. Espanyol
|25
|29
|14. Elche
|25
|29
|15. Getafe
|25
|26
|16. Mallorca
|23
|26
|17. Granada
|25
|24
|18. Cadiz
|25
|20
|19. Deportivo Alaves
|25
|20
|20. Levante
|24
|14