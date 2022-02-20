Samsunspor hiç misafirperver davranmadı: 5-0

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Altaş Denizlispor'u 5-0 mağlup etti. Kırmızı-beyazlıların deneyimli ismi Yasin Öztekin karşılaşmada yaptığı bir asist ve attığı üç golle yıldızlaştı.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip farklı galibiyete imza attı. Rakibini 5-0 mağlup eden Samsunspor 3 hafta sonra galibiyete uzandı.

Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Antonio Tomane, 24, 58 ve 70'de Yasin Öztekin ve 28'de Moryke Fofana kaydetti.

Bu sonuçla Samsun temsilcisi puanını 39'a yükseltirken, Altaş Denizlispor ise 24 puanda kaldı.

Kaynak: TRT Spor