Samsunspor, Fernando Boldrin'i kadrosuna kattı

Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada ''Kulübümüz, son olarak Çaykur Rizespor forması giyen 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Fernando Henrique Boldrin ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz. '' denildi.

HOŞ GELDİN FERNANDO HENRIQUE BOLDRIN



Kulübümüz, son olarak Çaykur Rizespor forması giyen 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Fernando Henrique Boldrin ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır.



Camiamıza hayırlı olmasını dileriz.