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Samsunspor efsanesi Emin Kar hayatını kaybetti

Samsunspor'un efsane kadrosunda yer alan ve başkanlık da yapmış olan Emin Kar, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Spor 18.10.2021, 16:49
Samsunspor efsanesi Emin Kar hayatını kaybetti

 Eski Samsunspor Kulübü Başkanı ve futbolcusu 61 yaşındaki Emin Kar, hayatını kaybetti.

Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989 tarihinde geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve felç kalan, kulüp tarihinin önemli isimlerinde Kar, 4 gün önce geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA
#emin kar #Samsunspor #vefat
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