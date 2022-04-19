Samsunspor'da ayrılık
Spor Toto 1. Lig'de istediği sonuçları alamayan Samsunspor'da teknik direktör Fuat Çapa ile yollar ayrıldı.
Spor 19.04.2022, 15:57
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Fuat Çapa'ya bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür edildi.
Teknik direktör Fuat Çapa ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığının belirtildiği açıklamada, "Yılport Samsunspor Futbol Akademi Direktörü'müz Yücel Uyar bu süreçte, sezon sonuna kadar takımımızın başında olacaktır. Yücel Uyar, sezon tamamlandığında göz bebeğimiz olan akademinin teknik direktörlüğü görevine devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.
KAMUOYUNA DUYURU pic.twitter.com/8CQWQsF6o2— Yılport Samsunspor (@Samsunspor) April 19, 2022
Kaynak: AA
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