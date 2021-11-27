Samsunspor Adanaspor'u tek golle geçti
Süper Lig'i hedefleyen ekiplerden biri olan Samsunspor, Adanaspor'u 62. dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup etti.
Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında sahasında Adanaspor ile karşı karşıya geldi.
Ev sahibi ekip, ilk devresi golsüz sona eren maçın 62. dakikasında Tomane'nin attığı golle 3 puana ulaşan taraf oldu.
Bu sonucun ardından puanını 19'a yükselten Karadeniz temsilcisi, 9. sıraya yerleşti.
Samsun'dan eli boş dönen Adanaspor ise 18 puanla 10. sırada konumlandı.
Maçtan dakikalar
8. dakikada Celil’in kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Tetteh’in kafa vuruşu yandan az farkla auta çıktı.
11. dakikada ceza sahasında topla buluşan Yasin’in pasında uygun durumda bulunan Savicevic’in şutu, savunmaya çarparak kornere çıktı.
20. dakikada sağ kanattan hızla ceza sahasına giren Melih’in şutu az farkla auta çıktı.
33. dakikada ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Savicevic’in sert şutunu savunma son anda uzaklaştırdı.
58. dakikada Cem Özdemir'in ceza sahası dışından şutunu kaleci Nurullah kurtardı.
62. dakikada Soner'in soldan ortasında yarım vole vuran Tomane'nin şutu filelerle buluştu. 1-0
74. dakikada Fofana'nın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Yasin'in şutunu kaleci Karacic 2 hamlede kontrol etti.
90. dakikada Hasan'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Fofana'nın şutunu kaleci Karacic kornere çeldi.
Kaynak: TRT Spor
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