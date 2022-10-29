Samsunspor, 3 puanı 2 golle aldı: 0-2

Samsunspor, Pendikspor deplasmanından 2-0 galip ayrılarak haftayı 3 puanla kapattı. Karadeniz temsilcisinin gollerini 33'de Ali Ülgen ve 61'de G.Laura kaydetti.

Samsun ekibi bu sonuç ile puanını 17'ye yükseltti. Pendikspor ise 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi, 18 puanda kaldı.

Kaynak: TRT Spor