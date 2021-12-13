Şampiyonlar Ligi'nde son 16 kuraları çekildi

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde düzenlenen kura töreninin de Şampiyonlar Ligi'nde son 16'da eşleşmeler belli oldu. Devler Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 16 takım bir üst turda karşı karşıya gelecek. Ayrıca bu sezondan itibaren statü gereği deplasman golü kuralı geçerli olmayacak.

Bizim Çocuklar, Chelsea karşısında

Aynı ülke ve gruptan takımların eşleşemediği çekilişe son şampiyon unvanıyla katılan Chelsea'nin rakibi, Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Lille oldu.

Hakan'ın rakibi Ajax

Bir diğer milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun oynadığı Inter ise Ajax ile eşleşti.

Ronaldo ve Messi yine karşı karşıya

Lionel Messi'nin formasını giydiği Paris Saint-Germain ile Cristiano Ronaldo'nun takımı Manchester United arasındaki eşleşme de dikkati çekti.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları, 15-16 ile 22-23 Şubat, rövanşları ise 8-9 ile 15-16 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak.

Son 16 eşleşmeleri şu şekilde:

Benfica-Real Madrid

Villarreal-Manchester City

Atletico Madrid-Bayern München

Salzburg-Liverpool

Inter-Ajax

Sporting Lizbon-Juventus

PSG-Manchester United

Chelsea-Lille