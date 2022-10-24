Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor
UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 5. hafta heyecanı yarın yapılacak karşılaşmalarla başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda, yarın E, F, G, H grupları, 26 Ekim Çarşamba günü ise A, B, C, D gruplarındaki maçlar oynanacak.
Maç programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
19.45 Salzburg (Avusturya) - Chelsea (İngiltere)
19.45 Sevilla (İspanya) - Kopenhag (Danimarka)
22.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Milan (İtalya)
22.00 Celtic (İskoçya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
22.00 Leipzig (Almanya) - Real Madrid (İspanya)
22.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Manchester City (İngiltere)
22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Maccabi Haifa (İsrail)
22.00 Benfica (Portekiz) - Juventus (İtalya)
26 Ekim Çarşamba:
19.45 Club Brugge (Belçika) - Porto (Portekiz)
19.45 Inter (İtalya) - Viktoria Plzen (Çekya)
22.00 Napoli (İtalya) - Rangers (İskoçya)
22.00 Ajax (Hollanda) - Liverpool (İngiltere)
22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Bayer Leverkusen (Almanya)
22.00 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)
22.00 Tottenham (İngiltere) - Sporting Lizbon (Portekiz)
22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Olimpik Marsilya (Fransa)
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|10
|23
|2. Adana Demirspor
|11
|22
|3. Trabzonspor
|11
|21
|4. Başakşehir
|10
|20
|5. Beşiktaş
|10
|19
|6. Konyaspor
|11
|19
|7. Kayserispor
|11
|19
|8. Galatasaray
|10
|18
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Alanyaspor
|11
|13
|11. Kasımpaşa
|11
|13
|12. Karagümrük
|10
|12
|13. Sivasspor
|11
|10
|14. Antalyaspor
|10
|10
|15. Giresunspor
|9
|8
|16. İstanbulspor
|10
|8
|17. Ankaragücü
|9
|7
|18. Hatayspor
|9
|7
|19. Ümraniye
|10
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|10
|21
|2. Bodrumspor
|10
|18
|3. Pendikspor
|9
|18
|4. Keçiörengücü
|10
|18
|5. Boluspor
|9
|16
|6. Sakaryaspor
|10
|15
|7. Rizespor
|9
|14
|8. Samsunspor
|10
|14
|9. Bandırmaspor
|9
|13
|10. Manisa FK
|9
|13
|11. Tuzlaspor
|9
|12
|12. Altınordu
|9
|12
|13. Göztepe
|9
|11
|14. Erzurumspor
|9
|10
|15. Adanaspor
|9
|8
|16. Altay
|10
|8
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|10
|7
|19. Denizlispor
|10
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|11
|28
|2. M.City
|11
|26
|3. Tottenham
|12
|23
|4. Newcastle
|12
|21
|5. Chelsea
|11
|21
|6. M. United
|11
|20
|7. Fulham
|12
|18
|8. Liverpool
|11
|16
|9. Brighton
|11
|15
|10. Brentford
|12
|14
|11. Everton
|12
|13
|12. Crystal Palace
|11
|13
|13. Bournemouth
|11
|13
|14. Aston Villa
|12
|12
|15. Southampton
|12
|12
|16. Leicester City
|12
|11
|17. West Ham United
|11
|11
|18. Leeds United
|11
|9
|19. Wolves
|12
|9
|20. Nottingham Forest
|12
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|11
|31
|2. Barcelona
|11
|28
|3. Atletico Madrid
|11
|23
|4. Real Sociedad
|11
|22
|5. Real Betis
|11
|20
|6. Athletic Bilbao
|11
|18
|7. Villarreal
|11
|18
|8. Osasuna
|11
|17
|9. Valencia
|11
|15
|10. Rayo Vallecano
|11
|15
|11. Real Valladolid
|11
|14
|12. Mallorca
|11
|12
|13. Espanyol
|11
|10
|14. Almeria
|11
|10
|15. Sevilla
|11
|10
|16. Celta Vigo
|10
|10
|17. Girona
|11
|9
|18. Getafe
|10
|9
|19. Cadiz
|11
|7
|20. Elche
|11
|4