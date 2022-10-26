banner38

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G ve H gruplarında 5. hafta maçları tamamlandı.

Spor 26.10.2022, 00:29
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Gecenin öne çıkan maçlarında, Leipzig, 13. dakikada Josko Gvardiol, 18. dakikada Christopher Nkunku ve 81. dakikada Timo Werner'in golleriyle konuk ettiği gruptan çıkmayı önceden garantileyen Real Madrid'i 3-2 yendi. İspanya temsilcisinin golleri, 44. dakikada Vinicius Junior ve 90+3. dakikada Rodrygo'dan (penaltı) geldi.

H Grubu'nda Paris Saint-Germain (PSG), konuk ettiği Maccabi Haifa'yı 19. ve 45. dakikalarda Lionel Messi, 32. ve 64. dakikalarda Kylian Mbappe, 35. dakikada Neymar, 67. dakikada Sean Goldberg (kendi kalesine) ve 84. dakikada Carlos Soler'in ağları sarsmasıyla 7-2 mağlup etti. İsrail ekibinin gollerini, 38. ve 50. dakikalarda Abdoulaye Seck kaydetti.

Messi, bu sezon Avrupa'nın 5 büyük liginde forma giyen oyuncular arasında resmi maçlarda 10'un üzerinde gol ve asiste ulaşan ilk oyuncu oldu.

Grubun diğer mücadelesinde Benfica, 17. dakikada Antonio Silva, 28. dakikada penaltıdan Joao Mario, 35. ve 50. dakikalarda Rafa Silva'nın fileleri havalandırmasıyla Juventus'u 4-3 yendi. Juventus'un golleri, 21. dakikada Moise Kean, 77. dakikada Arkadiusz Milik ve 79. dakikada Weston McKennie'den geldi.

11 puanlı takımlar PSG ile Benfica üst tura adlarını yazdırırken, 3 puanlı Juventus ile Maccabi Haifa'nın üst tur şansı kalmadı.

G Grubu'ndan çıkmayı önceki hafta garantileyen Manchester City, deplasmanda Borussia Dortmund ile 0-0 berabere kaldı. Grup liderliğini garantileyen İngiltere temsilcisinde Riyad Mahrez, 58. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı. Almanya ekibi ise bu sonuçla grup ikinciliğini elde etti.

E Grubu'nda Milan, konuk olduğu Dinamo Zagreb'i Matteo Gabbia, Rafael Leao, penaltıdan Olivier Giroud ve Robert Ljubicic'in (kendi kalesine) gollerinin ardından 4-0'lık skorla geçti.

Beşinci haftanın ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu:

Salzburg (Avusturya) - Chelsea (İngiltere): 1-2

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Milan (İtalya): 0-4

F Grubu:

Celtic (İskoçya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 1-1

Leipzig (Almanya) - Real Madrid (İspanya): 3-2

G Grubu:

Sevilla (İspanya) - Kopenhag (Danimarka): 3-0

Borussia Dortmund (Almanya) - Manchester City (İngiltere): 0-0

H Grubu:

PSG (Fransa) - Maccabi Haifa (İsrail): 7-2

Benfica (Portekiz) - Juventus (İtalya): 4-3

Kaynak: AA
#Şampiyonlar Ligi #futbol
Yorumlar (0)
banner35
16
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 10 23
2. Adana Demirspor 11 22
3. Trabzonspor 11 21
4. Başakşehir 10 20
5. Beşiktaş 11 19
6. Konyaspor 11 19
7. Kayserispor 11 19
8. Galatasaray 10 18
9. Gaziantep FK 10 15
10. Alanyaspor 11 13
11. Kasımpaşa 11 13
12. Karagümrük 10 12
13. Sivasspor 11 10
14. Antalyaspor 10 10
15. Hatayspor 10 10
16. Giresunspor 10 9
17. Ankaragücü 10 8
18. İstanbulspor 10 8
19. Ümraniye 10 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 10 21
2. Bodrumspor 10 18
3. Pendikspor 9 18
4. Keçiörengücü 10 18
5. Boluspor 9 16
6. Sakaryaspor 10 15
7. Rizespor 9 14
8. Samsunspor 10 14
9. Bandırmaspor 9 13
10. Manisa FK 9 13
11. Tuzlaspor 9 12
12. Altınordu 9 12
13. Adanaspor 10 11
14. Göztepe 9 11
15. Erzurumspor 9 10
16. Altay 10 8
17. Gençlerbirliği 9 6
18. Ö.K Yeni Malatya 10 7
19. Denizlispor 10 2
Takımlar O P
1. Arsenal 11 28
2. M.City 11 26
3. Tottenham 12 23
4. Newcastle 12 21
5. Chelsea 11 21
6. M. United 11 20
7. Fulham 12 18
8. Liverpool 11 16
9. Brighton 11 15
10. West Ham United 12 14
11. Brentford 12 14
12. Everton 12 13
13. Crystal Palace 11 13
14. Bournemouth 12 13
15. Aston Villa 12 12
16. Southampton 12 12
17. Leicester City 12 11
18. Leeds United 11 9
19. Wolves 12 9
20. Nottingham Forest 12 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 31
2. Barcelona 11 28
3. Atletico Madrid 11 23
4. Real Sociedad 11 22
5. Real Betis 11 20
6. Athletic Bilbao 11 18
7. Villarreal 11 18
8. Osasuna 11 17
9. Valencia 11 15
10. Rayo Vallecano 11 15
11. Real Valladolid 11 14
12. Mallorca 11 12
13. Celta Vigo 11 11
14. Espanyol 11 10
15. Almeria 11 10
16. Sevilla 11 10
17. Getafe 11 10
18. Girona 11 9
19. Cadiz 11 7
20. Elche 11 4
banner23