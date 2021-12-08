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Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde TSİ 23.00'da 6 maç oynandı.

Spor 08.12.2021, 02:00
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun 6. haftasında B, C ve D gruplarında TSİ 23.00'te başlayan 6 maç oynandı.

C Grubu'nda Beşiktaş, Borussia Dortmund deplasmanında 5-0 kaybetti. Almanya temsilcisine galibiyeti getiren golleri, 29. dakikada Donyell Malen, 45+2. (penaltıdan) ve 53. dakikalarda Marco Reus, 68. ve 81. dakikalarda Erling Haaland attı. Penaltıya neden olan Beşiktaşlı Welinton ise 43. dakikada takımını 10 kişi bıraktı.

9 puan ve averaj farkıyla grubu üçüncü sırada tamamlayan Almanya temsilcisi, yoluna UEFA Avrupa Ligi play-off turundan devam edecek. Turnuvayı puansız kapatan Beşiktaş, önceki haftada Avrupa arenasına veda etmişti.

Üst tura kalmayı önceden garantileyen Ajax, 8. dakikada penaltıdan Sebastien Haller, 42. dakikada Antony, 58. dakikada David Neres, 62. dakikada Steven Berghuis'in fileleri havalandırmasıyla konuk ettiği Sporting Lizbon'u 4-2 mağlup etti.

Son 16 turuna kalmayı önceden garantileyen Portekiz ekibinin golleri, 22. dakikada Nuno Santos ve 78. dakikada Bruno Tabata'dan geldi. Bu sonuçlarla Hollanda temsilcisi 18 puanla lider, Sporting Lizbon ise 9 puan ve averaj farkıyla ikinci sıradan son 16 takım arasına kaldı.

6 grup maçının tamamında ağları sarsan Haller, 2017-18 sezonunda Cristiano Ronaldo'nun ardından bunu başaran ikinci oyuncu olarak tarihe geçti. Ajax ise Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 6'da 6 yapan ilk Hollanda takımı oldu.

3 kırmızı kartın çıktığı maçta Atletico Madrid üst tura çıktı

Atletico Madrid, 56. dakikada Antoine Griezmann, 90. dakikada Angel Correa ve 90+2. dakikada Rodrigo De Paul'un ağları sarsmasıyla deplasmanda Porto'yu 3-1 yenerek 7 puanla B Grubu'nu ikinci sırada tamamladı ve adını son turuna yazdırdı. Porto'nun tek golü, 90+6. dakikada penaltıdan Sergio Oliveira'dan geldi.

İspanya temsilcisinde 67. dakikada Yannick Carrasco, Portekiz ekibinde ise 70. dakikada Wendell ve 75. dakikada kaleci Agustin Marchesin doğrudan kırmızı kart görerek takımlarını sahada yalnız bıraktı.

Grubun diğer mücadelesinde, lider unvanıyla üst tura kalmayı önceden garantileyen Liverpool, 36. dakikada Muhammed Salah ve 55. dakikada Divock Origi'nin fileleri havalandırmasıyla deplasmanda Milan'ı 2-1'lik skorla geçti. İtalya ekibinin golünü, 29. dakikada Fikayo Tomori kaydetti.

Liverpool, Şampiyonlar Ligi gruplarında tüm maçlarını kazanan ilk İngiliz takımı olmayı başardı.

Porto, 5 puanla grup üçüncüsü olarak UEFA Avrupa Ligi play-off turuna katılırken, 4 puanlı Milan ise Avrupa arenasına veda etti.

D Grubu'nda Real Madrid, konuk ettiği Inter'i 17. dakikada Toni Kroos, 79. dakikada Marco Asensio'nun golleriyle 2-0 yenerek 15 puanla lider unvanıyla üst tura yükseldi. Inter'de 64. dakikada Nicolo Barella, doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 10 puanı bulunan İtalya temsilcisi ise grup ikincisi olarak son 16 takım arasında yer aldı.

Kroos attığı golle, Real Madrid'in eleme maçları hariç Avrupa arenasındaki bininci golüne imza attı. İspanya temsilcisi, Avrupa arenasında bu sayıya ulaşan ilk takım oldu.

Shakhtar Donetsk ise grubu üçüncü sırada tamamlamayı önceden garantileyen Sheriff ile 1-1 berabere kaldı. Ukrayna ekibinin 42. dakikada Fernando'nun golüyle öne geçtiği mücadelede, Moldova temsilcisi 90+3. dakikada Boban Nikolov ile beraberliği sağladı.

Sonuçlar

Borussia Dortmund (Almanya) - Beşiktaş: 5-0

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Sheriff (Moldova): 1-1

Porto (Portekiz) - Atletico Madrid (İspanya): 1-3

Milan (İtalya) - Liverpool (İngiltere): 1-2

Ajax (Hollanda) - Sporting Lizbon (Portekiz): 4-2

Real Madrid (İspanya) - Inter (İtalya): 2-0

Kaynak: AA
#Şampiyonlar Ligi #UEFA #futbol
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