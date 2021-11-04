Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftası oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun dördüncü haftasında A, B, C ve D gruplarındaki maçlar oynandı.
A Grubu maçlarında Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Leipzig ile 2-2 berabere kaldı. Fransa temsilcisinde 21. ve 39. dakikalarda Georginio Wijnaldum, Leipzig'te ise 8. dakikada Christopher Nkunku ve 90+2. dakikada penaltıdan Dominik Szoboszlai ağları sarstı.
Leipzig 12. dakikada kazandığı penaltı vuruşunu ise değerlendiremedi.
Manchester City ağırladığı Club Brugge'ü 4-1'le geçti. İngiltere temsilcisinde 15. dakikada Phil Foden, 54. dakikada Riyad Mahrez, 72. dakikada Raheem Sterling ve 90+2. dakikada Gabriel Jesus ağları sarsarken konuk ekibin tek golünü ise 17. dakikada John Stones (kendi kalesine) kaydetti.
B Grubu maçında Liverpool, konuk ettiği Atletico Madrid'i ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 yendi. Liverpool'da 13. dakikada Diogo Jota, 21. dakikada ise Sadio Mane fileleri havalandırdı.
İspanya temsilcisinde Felipe 36. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Grupta 4'te 4 yapan Liverpool 12 puan ve lider unvanıyla son 16 takım arasına kalmayı garantiledi.
D Grubu'nda Inter ise konuk olduğu Sheriff'i 3-1 yendi. İtalya temsilcisine galibiyeti getiren golleri, 54. dakikada Marcelo Brozovic, 66. dakikada Milan Skriniar ve 82. dakikada Alexis Sanchez kaydetti. Sheriff'in tek golü ise 90+2. dakikada Adama Traore'den geldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin TSİ 23.00'te oynanan dördüncü hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Manchester City (İngiltere) - Club Brugge (Belçika): 4-1
Leipzig (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa): 2-2
Liverpool (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya): 2-0
Sporting Lizbon (Portekiz) - Beşiktaş: 4-0
Borussia Dortmund (Almanya) - Ajax (Hollanda): 1-3
Sheriff (Moldova) - Inter (İtalya): 1-3
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|11
|27
|2. Hatayspor
|11
|23
|3. Alanyaspor
|11
|21
|4. Beşiktaş
|11
|20
|5. Konyaspor
|11
|20
|6. Galatasaray
|11
|20
|7. Fenerbahçe
|11
|19
|8. Karagümrük
|11
|18
|9. Altay
|11
|16
|10. Başakşehir
|11
|15
|11. Kayserispor
|11
|14
|12. Adana Demirspor
|11
|13
|13. Sivasspor
|11
|12
|14. Antalyaspor
|11
|12
|15. Gaziantep FK
|11
|12
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|11
|12
|17. Kasımpaşa
|11
|9
|18. Göztepe
|11
|9
|19. Giresunspor
|11
|9
|20. Rizespor
|11
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|11
|27
|2. Ankaragücü
|11
|24
|3. Eyüpspor
|11
|23
|4. Erzurumspor
|11
|22
|5. Bandırmaspor
|11
|21
|6. Kocaelispor
|10
|17
|7. Bursaspor
|10
|14
|8. Tuzlaspor
|10
|14
|9. Gençlerbirliği
|10
|14
|10. İstanbulspor
|10
|13
|11. Boluspor
|10
|12
|12. Samsunspor
|10
|12
|13. Adanaspor
|11
|12
|14. Denizlispor
|10
|11
|15. Menemenspor
|10
|11
|16. Manisa FK
|11
|10
|17. Altınordu
|11
|10
|18. Ankara Keçiörengücü
|10
|7
|19. Balıkesirspor
|10
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|10
|25
|2. Liverpool
|10
|22
|3. Man City
|10
|20
|4. West Ham
|10
|20
|5. M. United
|10
|17
|6. Arsenal
|10
|17
|7. Wolverhampton
|10
|16
|8. Brighton
|10
|16
|9. Tottenham
|10
|15
|10. Everton
|10
|14
|11. Leicester City
|10
|14
|12. Brentford
|10
|12
|13. Crystal Palace
|10
|12
|14. Southampton
|10
|11
|15. Aston Villa
|10
|10
|16. Watford
|10
|10
|17. Leeds United
|10
|10
|18. Burnley
|10
|7
|19. Newcastle
|10
|4
|20. Norwich City
|10
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|12
|25
|2. Real Madrid
|11
|24
|3. Sevilla
|11
|24
|4. Atletico Madrid
|11
|22
|5. Real Betis
|12
|21
|6. Rayo Vallecano
|12
|20
|7. Osasuna
|12
|19
|8. Athletic Bilbao
|11
|18
|9. Barcelona
|11
|16
|10. Valencia
|12
|16
|11. Espanyol
|12
|14
|12. Mallorca
|12
|14
|13. Villarreal
|11
|12
|14. Granada
|11
|11
|15. Celta de Vigo
|12
|11
|16. Elche
|12
|10
|17. Deportivo Alaves
|11
|10
|18. Cádiz
|12
|9
|19. Levante
|12
|6
|20. Getafe
|12
|6