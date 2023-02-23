banner38

Şampiyonlar Ligi'nde bu gece

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Manchester City deplasmanda Leipzig ile 1-1 berabere kalırken, Inter ise sahasında Porto'yu 1-0 mağlup etti.

Spor 23.02.2023, 01:30
Şampiyonlar Ligi'nde bu gece

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turu ilk maçları tamamlandı.

Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük'ün yönettiği maçta Alman ekibi Leipzig ile İngiliz temsilcisi Manchester City karşı karşıya geldi.

Manchester City, 27. dakikada Riyad Mahrez'in attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım, 70. dakikada Josko Gvardiol ile beraberliği yakaladı. Kalan bölümde başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.

Gecenin diğer maçında İtalya'nın Inter takımı, sahasında Portekiz ekibi Porto'yu ağırladı.

Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 90 dakika sahada kaldığı karşılaşmayı ev sahibi ekip Romelu Lukaku'nun 86. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

Portolu Otavio, 78. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu maçların rövanşları 14 Mart Salı günü oynanacak.

Kaynak: AA
#Şampiyonlar Ligi #futbol
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Barcelona 20 53
2. Real Madrid 20 45
3. Real Sociedad 20 39
4. Atletico Madrid 20 35
5. Rayo Vallecano 20 32
6. Villarreal 20 31
7. Real Betis 20 31
8. Athletic Bilbao 20 29
9. Osasuna 20 29
10. Mallorca 20 28
11. Girona 20 24
12. Celta Vigo 20 23
13. Real Valladolid 20 23
14. Almeria 20 22
15. Espanyol 20 21
16. Sevilla 20 21
17. Valencia 20 20
18. Cadiz 20 19
19. Getafe 20 18
20. Elche 20 9
banner23