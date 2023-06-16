Şampiyon ve kupası Beştepe'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray futbol takımı yönetici, teknik heyet ve futbolcularını Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

Galatasaray uzun süren 2022-2023 sezonunu lider tamamlayarak şampiyonluğa ulaştı.

Günlerdir süren görkemli şampiyonluk kutlamaları sonrası Galatasaray takımı önemli bir ziyaret gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022-2023 Süper Lig şampiyonu Galatasaray ekibini kabul etti.

Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen kabulde, Galatasaray futbol takımının yöneticileri, teknik heyeti ve futbolcuları yer aldı.

53 numaralı Galatasaray forması takdim edildi

Samimi bir ortamda gerçekleşen kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 53 numaralı Galatasaray forması takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili ve eski milli futbolcu Alpay Özalan, Hamza Yerlikaya da görüşmeye eşlik etti.