Şampiyon Formula 1 pilotunun yeni kaskındaki ince mesaj

Aston Martin yarışan 34 yaşındaki sürücü, kaskının sağ tarafından aşağı doğru uzanan geleneksel Alman bayrağı motifini, beyaz bir arka plan ve Ukrayna bayrağının mavi ve sarısını birleştiren bir şeritle değiştirdi.

Vettel'in kaskında dikkat çeken diğer bir detay ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgiliydi.

'Savaşa hayır' mesajı içeren kaskında ülke bayraklarına yer veren Sebastian Vettel'in yeni kaskında Türk bayrağının yanı sıra KKTC bayrağı da yer aldı.

Sebastian Vettel'in yeni kaskında Türk bayrağının yanı sıra KKTC bayrağı da bulunuyor. pic.twitter.com/zgPmzfBSgR — Formula Türkiye (@FormulaTurkiye) March 10, 2022

Kaynak: NTVSPOR