Şampiyon Bayern Münih
Budesliga'da Borussia Dortdmund'u 3-1 mağlup eden Bayern Münih, üst üste 10’uncu, toplamda 32’inci şampiyonluğuna ulaştı.
Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundelisga) Bayern Münih sahasında Borussia Dortmund’u 3-1 yenerek sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Lider Bayern Münih Bundesliga’nın 31. Haftasında Allianz Arena’da en yakın takipçisi Borussia Dortmund’u konuk etti.
İlk yarıda üstün bir oyun sergileyen Bayern Münih 15. dakikada Serge Gnabry ve 34. dakikada Robert Lewandowski’nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
Çekişmeli geçen ikinci yarıda Borussia Dortmund 52. dakikada Emre Can'ın penaltıdan attığı golle skoru 2-1’e getirdi.
Bavyera ekibi 83. dakikada Jamal Musiala ile bulduğu golle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
Bayern Münih bu galibiyetle puanını 75’e çıkardı. Borussia Dortmund 63 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Böylelikle Bayern Münih sezonun bitimine 3 hafta şampiyonluğunu garantiledi.
Bavyera ekibi üst üste 10’uncu, toplamda ise 32. şampiyonluğuna ulaştı.
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