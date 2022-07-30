Sampdorialı Sabiri'den Vodafone Park'ta şaşkına uğratan gol
Sampdoria'nın Beşiktaş ile oynadığı hazırlık maçında İtalyan ekibinin orta saha oyuncusu Sabiri, orta sahadan attığı golle sosyal medyada gündem oldu.
Spor 30.07.2022, 20:04 30.07.2022, 20:30
Beşiktaş-Sampdoria maçında konuk ekibin orta saha oyuncusu Sabiri, orta sahadan attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.
Pozisyon esnasında kalenin oldukça önünde bulunan Ersin Destanoğlu, Sabiri'nin şutunda topa yetişemedi ve top ağlara gitti.
Sabiri bu attığı golle Sampdoria'yı deplasmanda öne geçirdi
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