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Sampdoria, Ascoli'yi 9-8 mağlup ederek tur atladı

İtalya Kupası 2 eleme turunda Sampdoria, penaltılarda Ascoli'yi 9-8 mağlup etti ve son 16 turunda Fiorentina'nın rakibi oldu.

Spor 20.10.2022, 23:05
Sampdoria, Ascoli'yi 9-8 mağlup ederek tur atladı

Sampdoriaİtalya Kupası 2 eleme turunda Ascoli'yi konuk etti. 120 dakikası 2-2 sona eren maçın kazananı penaltı vuruşlarında belli oldu.

Sampdoria, penaltılarda Ascoli'yi 9-8 mağlup ederek son 16 turunda Fiorentina'nın rakibi oldu.

Ev sahibi takım bir önceki turda Reggina'yı 1-0'la geçmişti. Ascoli ise deplasmanda Venezia'yı 3-2 yenerek tur atlamıştı. 

Kupada bugün oynanan maçta Cremonese, uzatmalara giden maçta Modena'yı 4-2 yenerek İtalya Kupası'nda bir üst tura yükseldi. 

Cremonese'ye galibiyeti getiren goller 77. dakikada Okereke, 84. dakikada Afena-Gyan, 111 ve 120. dakikalarda Sernicola'dan geldi. 

Kaynak: TRT Spor

#Sampdoria #Ascoli #İtalya Kupası
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