Samatta Fenerbahçe'ye attığı golle tarihe geçti

Fenerbahçe'den Belçika ekibi Royal Antwerp'e kiralık olarak gönderilen Mbwana Samatta sarı lacivertlilere karşı çıktığı maçta ikinci dakikada gol attı. Samatta attığı golden sonra sevinç gösterisinde bulunmadı.

Tanzanyalı futbolcunun bu golü sonrasında skorbord ekranında dikkat çeken bir hata yapıldı. Samatta'nın golü Royal Antwerp yerine Fenerbahçe'ye yazıldı ve skor Fenerbahçe lehine 1-0 olarak görüldü.

Samatta'nın golünde asisti ise Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Michael Frey yaptı.