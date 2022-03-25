Salih Özcan Türkiye'yi seçti
Almanya'da Köln forması giyen 24 yaşındaki futbolcu milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı.
Spor 25.03.2022, 17:41
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Köln'de forma giyen orta saha oyuncusu Salih Özcan, A Milli Takım'ın 29 Mart'ta İtalya ile oynayacağı özel maçın aday kadrosuna dahil edildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Almanya doğumlu 24 yaşındaki futbolcunun milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandığı belirtildi.
Açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak, Salih Özcan'a 'Hoş geldin' diyor ve ay-yıldızlı formayla nice başarılar kazanacağı bir milli takım kariyeri diliyoruz." denildi.
Salih Özcan, bu sezon Bundesliga'da çıktığı 25 karşılaşmada 2 gol kaydetti. Salih, alt yaş kategorilerinde Almanya Milli Takımı'nın formasını giymişti.
Kaynak: AA
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