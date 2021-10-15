Sakaryaspor - Hekimoğlu Trabzon maçının saati Trabzonspor - Fenerbahçe maçı nedeniyle değiştirildi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Sakaryaspor - Hekimoğlu Trabzon karşı karşıya gelecek.

Daha önce saat 19.00'da oynanacağı açıklanan zorlu mücadelenin saati 16.30 olarak değiştirildi.

Hekimoğlu Trabzon konuyla ilgili açıklama yayınladı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Takımımızın 17 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı Sakaryaspor maçının saati, Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasının 19:00'da oynanacak olmasından dolayı her iki kulübün ortak isteği ile 16:30 olarak değiştirilmiştir.

o maçın saati derbi yüzünden değişmiş