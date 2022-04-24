Sakarya'da bayram: Sakaryaspor Spor Toto 1. Lig'de
TFF. 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Sakaryaspor, deplasmanda Serik Belediyespor'u 2-1 yenerek Spor Toto 1.Lig'e yükselmeyi garantiledi.
Spor 24.04.2022, 19:04
İsmail Oğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada, Sakaryaspor'un gollerini 5. dakikada Ömer Bozan, 65. dakikada ise Onur Ramazan Toprak kaydetti.
Ev sahibi Serik Belediyespor'un tek golü ise 68. dakikada Çınar Tarhan'dan geldi.
Rakibini 2-1 mağlup eden Sakaryaspor, bu sonuçla ligin bitimine 2 hafta kala grubunu birinci sırada tamamlamayı garantiledi.
Karşılaşmanın ardından Sakaryasporlu futbolcular ile teknik direktör Tuncay Şanlı, sevinç yaşadı.
Şanlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, şampiyonluğu hak ettiklerini söyledi.
Kaynak: AA
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