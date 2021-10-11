Sağ beke yerli aday Cebrail Karayel
Galatasaray, ara transfer döneminde savunmanın sağına yapacağı takviye için hedefini belirledi. Sarı-Kırmızılılar, Altay’da bu sezon flaş bir çıkış yapan Cebrail Karayel’i kadrosuna katmak istiyor.
Spor 11.10.2021, 11:17 11.10.2021, 11:52
Sağ bek için devre arasında yerli bir takviye planlayan Galatasaray’da hedef Cebrail Karayel... Mustafa Denizli’nin çalıştırdığı Altay’da bu sezon 8 maçta da forma giyip 3 asistlik bir performans gösteren başarılı oyuncu, Trasfer politikasını potansiyelli oyunculara yönelten Aslan’ın da ilk adaylarından biri oldu. Ankaragücü’nden geldiği Altay’da şampiyonluk yaşayıp Süper Lig’de de takımın vazgeçilmezlerinden biri olan 27 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
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