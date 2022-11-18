Sadio Mane Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek
Senegal Futbol Federasyonu, Sadio Mane'nin sakatlığı sebebiyle Dünya Kupası'nda forma giyemeyeceğini açıkladı. Yıldız futbolcunun kısa süre içerisinde ameliyat olacağı bildirildi.
Spor 18.11.2022, 08:04
Senegal Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu, Sadio Mane'nin 2022 Dünya Kupası'nda forma giyemeyeceğini açıkladı. Yıldız futbolcunun ilerleyen günlerde ameliyat olacağı ve uzun bir süre yeşil sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
Sadio Mane ne zaman iyileşecek?
Dünya Kupası'nı sakatlığı sebebiyle kaçıracak Sadio Mane'nin, kısa bir süre içerisinde ameliyat edileceği ve en az 4 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
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|13
|24
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|12
|17
|11. Sakaryaspor
|13
|16
|12. Altay
|13
|15
|13. Adanaspor
|13
|14
|14. Erzurumspor
|12
|13
|15. Tuzlaspor
|12
|12
|16. Altınordu
|12
|12
|17. Ö.K Yeni Malatya
|13
|10
|18. Gençlerbirliği
|12
|7
|19. Denizlispor
|12
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
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|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
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|14
|21
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|14
|21
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|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
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|15
|18
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|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
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|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
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|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
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