Sadio Mane Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek

Senegal Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu, Sadio Mane'nin 2022 Dünya Kupası'nda forma giyemeyeceğini açıkladı. Yıldız futbolcunun ilerleyen günlerde ameliyat olacağı ve uzun bir süre yeşil sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Sadio Mane ne zaman iyileşecek?

Dünya Kupası'nı sakatlığı sebebiyle kaçıracak Sadio Mane'nin, kısa bir süre içerisinde ameliyat edileceği ve en az 4 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.