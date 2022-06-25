Sadık Çiftpınar Kasımpaşa'da
Kulüp açıklamasında, "Yeni transferimiz Sadık Çiftpınar, sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Muhammed Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadesine yer verildi.
Spor 25.06.2022, 16:21
Kasımpaşa Kulübü, savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'ı transfer ettiklerini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Sadık Çiftpınar, sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Muhammed Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.
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