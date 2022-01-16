Sadece 6 ay dayanabildi

Everton'da, Liverpool kariyeri nedeniyle taraftarların karşı çıkmasına karşın sezon başında göreve getirilen Rafa Benitez dönemi sona erdi.



Son yıllardaki çıkışına karşın Everton bu sezon beklentilerin uzağında kaldı. Liverpool ekibi, 19 haftada 5 galibiyet alabildi 4 kez de sahadan beralerlikle ayrıldı. Cenk Tosun'un da formasını giydiği Everton bu sezon 10 kez de rakiplere boyun eğdi.

Sürpriz Arsenal galibiyeti İspanyol teknik adamın görevde kalma süresini biraz daha uzatmasına karşın, Everton sonraki dört maçta üç kez sahadan yenik ayrıldı, bir de berabere kaldı.

Kötü istatistikler de Rafa Benitez'in sonunu getirdi.

Norwich City'ye dün 2-1 yenilen Everton, son 13 Premier Lig maçından sadece birini kazandı ve küme düşme hattının altı puan üzerinde 15. sırada yer alıyor.

Geçen haziran ayında, İtalyan Carlo Ancelotti'den boşalan teknik direktörlük görevi için Benitez ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

Valencia, Liverpool, Inter, Chelsea, Napoli, Real Madrid gibi Avrupa'nın önemli kulüplerini çalıştıran 61 yaşındaki Benitez, Everton'dan önce Çin'in Dalian ekibinde görev yapmıştı.

Liverpool ile 2005'te UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran İspanyol teknik direktör, 2013'te ise Chelsea ile UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmıştı.

Öte yandan Benitez, tarihte hem Liverpool hem de Everton'da görev alan ikinci teknik direktör olmuştu. Daha önce 1890'lı yıllarda William Edward Barclay, aralarında büyük rekabet olan aynı şehrin takımları Liverpool ve Everton'ı çalıştırmıştı.

Kaynak: NTVSPOR