Sacha Boey: Takım arkadaşlarım Erdoğancı

Galatasaray'ın başarılı sağ beki Sacha Boey, flaş açıklamalarda bulundu. Nafi Alpay'ın Fransız medyası So Foot'tan çevirdiği röportajda Boey, transfer olmak istediği takım ve ligi söyledi, Suudi Arabistan'dan bir teklif gelmesi durumunda reddedemeyeceğini belirtti.. 22 yaşındaki futbolcu ayrıca, Galatasaray'daki futbolcuların daha çok Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediğini açıkladı.

"BÖYLE BİR TEKLİFE NASIL HAYIR DİYECEKSİNİZ"

Transfer piyasasına girerek dengeleri alt üst eden Suudi Arabistan kulüpleri, futbolculara sundukları astronomik imkanlar nedeniyle tercih ediliyor. Suudiler'den 100 milyon Euroluk teklif alması durumunda gideceğini söyleyen Sacha Boey, "Geleceği düşünmek lazım. Aileye iyi yaşam şartları sunmak önemli. Benzema’yı çok eleştirdiler ama böyle bir teklife nasıl hayır diyeceksiniz, geri çeviremezsiniz. Gerçekçi olmak lazım" dedi.

"FUTBOL HAYATIMI KURTARDI"

"En son ne zaman ağladın?" sorusunu, "Çok uzun zaman oldu, hatırlamıyorum bile. Ayrıca ağlayamıyorum, sanırım gözyaşım kalmadı, bitti" diyerek cevaplayan Boey, futbolcu olmasaydı hiçbir şey olamayacağını belirtti. Boey, "Bazen konuşuyoruz ve elimden hiçbir şey gelmiyor. Futbol bir noktada hayatımı kurtardı" ifadelerini kullandı.

"HESABIMDA KAÇ PARA VAR BİLMİYORUM, HARCAMA KISMIYLA İLGİLENİYORUM"

Hesabında kaç para olduğunu bilmediğini söyleyen Sacha Boey, "Bilgim yok, annem ilgileniyor tüm bu işlerle. Her ne kadar milyoner olmasam da ben sadece parayı harcama kısmı ile ilgileniyorum" diye konuştu.

"PREMİER LİG HAYALİ KURDUM, PSG DE GÜZEL OLURDU"

Sacha Boey'e ileride transfer olmak istediği takım soruldu. Boey bu soruya, "Bir takımdan ziyade Premier Lig hayali kurduğumu söyleyebilirim. Tabii Montreuil’den çıkan biri olarak PSG forması giymek de güzel olurdu ama hayal boyutunda bir arzu ve istek değil bu" yanıtını verdi.

"LİGUE 1 İLK 3 İÇİNDE YER ALIYOR"

Ligue 1'in düzeyinden bahseden Boey, "Kesinlikle ilk 3 içinde yer alan bir lig. Avrupa kupalarındaki başarısızlık bir şey değiştirmiyor. Ligue 1’de oynamak çok zor" açıklamasını yaptı.

"OTOBÜSTE BİR ANİMATÖRÜ DÖVMÜŞTÜM"

Boey, hayatında yaptığı en büyük saçmalığı şu şekilde açıkladı: "Bu söylediğimden gurur duymuyorum ama bir keresinde otobüste bir animatörü dövmüş ve daha sonrasında dövdüğümü kabul etmemiştim yoksa beni mahvederlerdi, uyanık olmam gerekiyordu"

"SOYUNMA ODAMIZ DAHA ÇOK ERDOĞANCI"

So Foot, Sacha Boey'e "Galatasaray soyunma odası daha çok Erdoğancı mı yoksa karşısında mı?" sorusunu yöneltti. Boey ise "Türkiye’de çok hassas bir konu bu. Bilinen oyuncuların bu konuda fikir belirtmeleri çok zor ama bizim soyunma odamızın daha çok Erdoğancı olduğunu söyleyebilirim" cevabını verdi.