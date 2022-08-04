Rüya gerçek oluyor: Galatasaray Mertens'le anlaştı

Transferde hareketli günler geçiren Galatasaray, flaş bir hamleye hazırlanıyor. Forvet hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray, aradığı golcüyü buldu.

Sarı-kırmızılılar, Napoli'den ayrılan ve bonservisi elinde olan Dries Mertens ile anlaşma sağladı. Belçikalı golcüyle 1+1 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi.

Milliyet'in haberine göre; 35 yaşındaki yıldız futbolcuya yaklaşık 4-4.5 milyon euro civarı yıllık ücret ödeneceği belirtildi.

OLIVEIRA TAKİP ETTİ!

Mertens'in G.Saray'la anlaşmasının ardından sarı-kırmızılıların yeni transferi Sergio Oliveira'dan flaş bir hamle geldi. Portekizli futbolcu, Instagram'dan Mertens'i takibe aldı.