Rüya gerçek oluyor: Galatasaray Mertens'le anlaştı
Galatasaray, Napoli'nin Belçikalı yıldız futbolcusu Dries Mertens'le anlaşmaya vardı.
Spor 04.08.2022, 16:41
Transferde hareketli günler geçiren Galatasaray, flaş bir hamleye hazırlanıyor. Forvet hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray, aradığı golcüyü buldu.
Sarı-kırmızılılar, Napoli'den ayrılan ve bonservisi elinde olan Dries Mertens ile anlaşma sağladı. Belçikalı golcüyle 1+1 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi.
Milliyet'in haberine göre; 35 yaşındaki yıldız futbolcuya yaklaşık 4-4.5 milyon euro civarı yıllık ücret ödeneceği belirtildi.
OLIVEIRA TAKİP ETTİ!
Mertens'in G.Saray'la anlaşmasının ardından sarı-kırmızılıların yeni transferi Sergio Oliveira'dan flaş bir hamle geldi. Portekizli futbolcu, Instagram'dan Mertens'i takibe aldı.
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