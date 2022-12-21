Rüştü Reçber, TFF'deki görevinden ayrıldı

Fenerbahçe'nin ve A Milli Takım'ın efsane kalecisi Rüştü Reçber, Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörlüğü göründen ayrıldığını açıkladı. Reçber'in, "Orada ne yaptığımı bilmiyordum" ifadesi dikkat çekti.

Efsane kaleci Rüştü Reçber "Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi" etkinlikleri kapsamında söyleşiye katıldı. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleşen söyleşide Rüştü Reçber kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi.

"NE YAPTIĞIMI BİLMİYORDUM"

TFF'den ayrıldığını söyleyen Reçber, "Son 1 yıldır orada ne yaptığımı bilmiyordum. Herhangi bir görev yoktu. Ayrılmamla ilgili kötü bir düşüncem yok. Ben TFF'de mümkün olduğunca hizmet etmeye çalıştım. Hizmet edemeyeceğinizi gördüğünüz zamanlar oluyor" ifadelerini kullandı.