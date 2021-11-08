banner38

Ruslar da Galatasaray maçının tekrar edilmesini istiyor

Galatasaray'la oynadıkları maçın tekrarıyla ilgili yapılan başvuruyu değerlendiren Lokomotiv Moskova'nın sembol isimlerinden Yuri Semin, maçın tekrar edilmesinin Lokomotiv Moskova için iyi bir seçenek olduğunu söyledi.

Spor 08.11.2021, 23:02
Ruslar da Galatasaray maçının tekrar edilmesini istiyor

UEFA Avrupa Ligi dördüncü hafta maçında Galatasaray sahasında Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı.

Mücadelenin ardından sarı-kırmızılı kulüp, kural hatası gerekçesiyle UEFA'ya başvuru yapıldığını, hükmen galibiyet gerçekleşmezse maçın tekrarını talep ettiklerini duyurmuştu.

Lokomotiv Moskova cephesinden konuyla ilgili bir değerlendirme geldi. Lokomotiv Moskova'nın efsane isimlerinden Yuri Semin, böyle bir kararın Lokomotiv'in yararına olacağını söyledi.

Yuri Semin maçın tekrar oynanma olasılığı için ne dedi?

Rusya'da yayın yapan Sports'un haberine göre 74 yaşındaki teknik adam, maçın tekrar oynanma olasılığını değerlendirdi.

Tekrarın Lokomotiv'in lehine olacağını savunan Semin, "Maçı tekrar oynamak Lokomotiv için iyi bir seçenek. Beraberlik hiçbir şekilde takıma yaramıyor, kazanmak gerekiyor. Eğer ortada bir tekrar varsa sonucu lehlerine değiştirme ve Avrupa Ligi'nde gruptan çıkma ihtimalleri var. Tekrar edilecek mi, bilmiyorum" diye konuştu.

Galatasaray'ın açıklamasında ne denildi?

Galatasaray Kulübü, UEFA Avrupa Ligi'nde 1-1 biten Lokomotiv Moskova maçıyla ilgili kural hatası başvurusu yapıldığını duyurmuştu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, Futbol Takımımızın UEFA Avrupa Ligi E Grubu dördüncü haftasında 04.11.2021 tarihli Lokomotiv Moskova maçındaki kural hatası nedeniyle tarafımızdan, hükmen galibiyet, bu talebimiz kabul görmezse maçın tekrar oynanması talebi ile UEFA nezdinde gerekli hukuki başvuruyu yapmıştır."

Lokomotiv Moskova maçında ne oldu, Galatasaray neden kural hatası için başvurdu?

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçının 90+2. dakikasında Dmitry Zhivoglyadov, Kerem Aktürkoğlu'na faul yaptı. Hakem Sandro Scharer, Zhivoglyadov'a sarı kart gösterecekken tartışma yaşandı ve ortalık karıştı.

İsviçreli hakemin Dmitry Zhivoglyadov'a iki kez sarı kart gösterdiği ancak kırmızı kart göstermediği vurgulandı. 

Kaynak: NTVSPOR

#Galatasaray #Lokomotiv Moskova #UEFA Avrupa Ligi
Yorumlar (0)
15
sisli
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6