Rus futbolcudan Galatasaray açıklaması
Rus sol bek Gorshkov, Rus basınına verdiği röportajda Galatasaray ile yapılan görüşmeleri doğruladı.
İddialara göre Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos'un önerdiği Gorshkov, Rus basınına verdiği röportajda Galatasaray ile yapılan görüşmeleri doğruladı ve görüşmenin detaylarını anlattı.
Akşam Gazetesi'nin haberine göre 22 yaşındaki sol bek "Galatasaray'dan beni aradılar. Bir görüşme gerçekleşti. Yazın beni kadrolarında görmek istediklerini ve benzer şeyler söylediler. Şu anda lige ve kulübüme odaklıyım. Galatasaray Türkiye'nin en büyük kulübü. Ama ben Türkiye'de daha çok tatil yapmayı seviyorum. Galatasaray taraftarının Instagram hesabıma çok sayıda mesaj attıklarına şahit oldum" ifadelerini kullandı.
Bu sezon 19 maçta takımının formasını giyen genç sol bek, 3 asist yaparak takımına skor katkısında bulundu. Başarılı oyuncu sol bekin dışında sol açık ve ön liberoda da görev yapabiliyor
Kaynak: NTVSPOR
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