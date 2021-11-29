Rui Costa'dan 7-0 açıklaması: "Kara bir sayfa"

Portekiz Ligi'nde corona virüs nedeniyle eşi benzerine az rastlanan bir maç oynandı.

Belenenses, Benfica'yı konuk ederken ev sahibi ekip takımdaki corona virüs vakaları nedeniyle maça 9 kişi çıkmak zorunda kaldı. 14 oyuncusunun karantinada olması nedeniyle 11 kişiyi tamamlayamayan Belenenses için müsabaka kabusa dönüştü.

Benfica ilk yarıyı 7-0 önde tamamladı. Belenenses'te ikinci yarıya iki futbolcu çıkamadı. Devrenin başında yaşanan sakatlığın ardından takım 6 kişi kaldı ve maç sona erdi. Benfica olay maçı 7-0 kazandı.

Benfica Başkanı Rui Costa tarihi maçla ilgili yaptığı değerlendirmede kulübünün elinden bir şey gelmediğini savundu.

"Sahada kaç oyuncu olacağından habersizdik"

"Bugün olanlardan dolayı üzgünüm. Bu, Portekiz futbolunda kara bir sayfa. Hiçbir koşulda maçı ertelememiz istenmedi. Benfica kurallara uymak zorundaydı."

"Olayları yanlış yorumlamak hiçbir işe yaramaz. Bu maç bizi memnun etmedi. Ligin yönetimi bizim sorumluluğumuzda değil."

"Maça zaten hazırdık ve Belenenses'in sahada kaç oyuncusu olacağından habersizdik. Aksi yönde bir bilgi verilmedi. Belenenses'in ne durumda olduğunu tahmin edebiliyorum, Covid-19 nedeniyle biz de bir kupadan olduk"

Belenenses'te sahaya çıkan 9 oyuncudan 2'si kaleciydi. Kalecilerin biri görevini yerine getirirken diğeri ise saha içindeydi.

7-0 sona eren maçta Benfica'nın golleri Darwin Nunez (3), Haris Seferovic (2), Julian Weigl ve kendi kalesine Eduardo Santos'tan geldi.

Kaynal: NTVSPOR