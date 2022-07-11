Rooney MLS'te hoca oluyor
Wayne Rooney, Derby macerasından sonra DC United ile anlaştı.
Spor 11.07.2022, 21:44 11.07.2022, 22:58
Futbolculuk kariyerini Derby County'de sonlandırdıktan sonra, önce geçici daha sonra ise tamamen takımın başına geçen Wayne Rooney, sezonu burada küme düşerek tamamlamasının ardından MLS Ligi takımlarından DC United ile anlaşmaya vardı.
Futbolculuğu döneminde de DC United forması giyen İngiliz teknik adam, hoca olarak da Amerikan takımının başına geçiyor.
Rooney, futbolculuk kariyerinde DC United formasıyla 52 maça çıkıp, 25 gol 14 asist yapmıştı.
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