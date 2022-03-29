Ronaldo'yu kızdıran soru: Sert tepki gösterdi

2022 Dünya Kupası Elemeleri play-off finalinde Kuzey Makedonya ile karşılaşacak olan Portekiz'de yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.

37 yaşındaki futbolcu, kendisiyle ilgili emeklilik sorusuna tepki gösterdi.

Ronaldo, "Birçoğunuzun aynı soruyu sorduğunu görmeye başlıyorum. Daha fazla oynayabileceğimi hissedersem devam ederim. Patron benim. Konu kapanmıştır, nokta" ifadelerini kullandı.

"42 yaşına kadar oynamak istiyorum" demişti

Cristiano Ronaldo daha önce futbolu ne zaman bırakacağı yönündeki soruya şu cevabı vermişti:

"Kendimi 30 yaşında hissediyorum. Vücuduma iyi bakıyorum. Zihinsel olarak iyi durumdayım. Bu zamana kadar öğrendiğim en önemli şey; neye ihtiyaç duyarsanız vücudunuz uyum sağlıyor. Aslında gerçek savaş, zihinle oluyor. Son dönemde zihinsel çalışmalara daha fazla önem verdim. 40, 41 ya da 42 yaşına kadar futbol oynamaya devem etmek ve neler olacağını görmek istiyorum."