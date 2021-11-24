Ronaldo yine tarih yazdı

Ole Gunnar Solksjaer ile yollarını ayıran Manchester United, Villarreal'i deplasmanda 2-0 mağlup etti. İngiliz ekibi bu sonucun ardından Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.

İlk yarısı 0-0 biten mücadelenin ikinci yarısında Cristiano Ronaldo, takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Ronaldo bu golle Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 6 gole ulaştı.

Manchester United'ın maçtaki son golünü Sancho attı ve mücadele 2-0'lık skorla sona erdi.