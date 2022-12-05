Ronaldo için Suudi Arabistan iddiası

İspanyol gazetesi Marca'da yer alan habere göre, Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Rekor ücret

Ronaldo yıllık 200 milyon avro kazanacak ve toplamda 500 milyon avro da gelir elde edecek.

Söz konusu transferin resmiyet kazanması durumunda 37 yaşındaki futbolcu, aktif kariyerini sürdüren sporcular arasında en yüksek maaşı içeren kulüp kontratının sahibi olacak.

Kaynak: TRT Spor