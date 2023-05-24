Ronaldo gol sonrasında secde etti

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr'da forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Al-Shabab karşısında attığı golün ardından "secde" etti. Bu hareketin ardından sosyal medyada "Ronaldo müslüman mı oluyor?" sorusu gündeme geldi.

Cristiano Ronaldo Müslüman mı oluyor? Attığı golün ardından "secde" etti.

Ligdeki 28. hafta maçında Al-Nassr ile Al-Shabab takımları, başkent Riyad'da karşılaştı.

Portekizli 38 yaşındaki yıldız futbolcu Ronaldo, maçın 59. dakikasında takımını 3-2 öne geçirdiği golü kaydettikten sonraki gol sevinci sırasında secdeye gitti.

Al-Nassr, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

ARKADAŞLARI ALKIŞLADI

Ronaldo'nun gol sevinci sırasında takım arkadaşları 'secde' etmesini alkışladı ve büyük bir mutluluk yaşadığı görüldü. Tüm bunlardan sonra 'Ronaldo müslülman mı oluyor?' sorusu da akıllara geldi.

İşte o anlar:

Bu sezon takımıyla ligde 15 ve kupada 1 olmak üzere toplam 16 maça çıkan yıldız oyuncu 14 gol ve 2 asist yaparak takımının skor yükünü üstlendi.

AYRILACAĞI İDDİA EDİLDİ

Geçtiğimiz günlerde Mundo Deportivo'da çıkan haberde, Ronaldo'nun artık Suudi Arabistan'da oynamak istemedi ve Al Nassr'dan ayrılacağı iddia edilmişti.