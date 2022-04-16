Ronaldo'dan "hat-trick"

Ligin 33. haftasında Old Trafford Stadı'nda son sıradaki Norwich City'yi ağırlayan Manchester United, karşılaşmaya hızlı başladı. Ev sahibi ekip, 7 ve 32. dakikalarda Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun golleriyle 2-0 öne geçti.

Konuk takım, 45+1. dakikada Kieran Dowell'in ağları sarsmasıyla ilk yarı sonunda farkı 1'e indirirken, 52. dakikada Teemu Pukki'nin golüyle skoru 2-2'ye getirdi.

Sahneye bir kez daha çıkan Ronaldo, 76. dakikada attığı golle "hat-trick" yaparak United'ı 3-2 öne geçirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla Manchester United, puanını 54'e çıkarırken Norwich City 21 puanda kaldı.

Arsenal ile Tottenham kaybetti

Premier Lig'de Arsenal, Southampton deplasmanında 1-0 yenilerek maçtan puansız ayrıldı. Southampton'ın tek golünü, 44. dakikada Jan Bednarek kaydetti.

Tottenham ise konuk ettiği Brighton and Hove Albion'a 90. dakikada Leandro Trossard'ın golüyle 1-0 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne kalma olasılığını tehlikeye attı.

Bu sonuçların ardından ligde 57 puanlı Tottenham dördüncü, 54 puanlı takımlardan Manchester United beşinci, Arsenal (bir maç eksiğiyle) altıncı sırada yer aldı.

Kaynak: TRT Spor