Ronaldo'dan "hat-trick"
Premier Lig'de Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun "hat-trick" yaptığı mücadelede sahasında Norwich City'yi 3-2 yendi.
Ligin 33. haftasında Old Trafford Stadı'nda son sıradaki Norwich City'yi ağırlayan Manchester United, karşılaşmaya hızlı başladı. Ev sahibi ekip, 7 ve 32. dakikalarda Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun golleriyle 2-0 öne geçti.
Konuk takım, 45+1. dakikada Kieran Dowell'in ağları sarsmasıyla ilk yarı sonunda farkı 1'e indirirken, 52. dakikada Teemu Pukki'nin golüyle skoru 2-2'ye getirdi.
Sahneye bir kez daha çıkan Ronaldo, 76. dakikada attığı golle "hat-trick" yaparak United'ı 3-2 öne geçirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.
Bu sonuçla Manchester United, puanını 54'e çıkarırken Norwich City 21 puanda kaldı.
Arsenal ile Tottenham kaybetti
Premier Lig'de Arsenal, Southampton deplasmanında 1-0 yenilerek maçtan puansız ayrıldı. Southampton'ın tek golünü, 44. dakikada Jan Bednarek kaydetti.
Tottenham ise konuk ettiği Brighton and Hove Albion'a 90. dakikada Leandro Trossard'ın golüyle 1-0 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne kalma olasılığını tehlikeye attı.
Bu sonuçların ardından ligde 57 puanlı Tottenham dördüncü, 54 puanlı takımlardan Manchester United beşinci, Arsenal (bir maç eksiğiyle) altıncı sırada yer aldı.
Kaynak: TRT Spor
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|33
|73
|2. Fenerbahçe
|32
|59
|3. Konyaspor
|32
|58
|4. Başakşehir
|33
|54
|5. Adana Demirspor
|32
|52
|6. Alanyaspor
|33
|52
|7. Beşiktaş
|32
|50
|8. Antalyaspor
|33
|50
|9. Hatayspor
|33
|49
|10. Karagümrük
|33
|47
|11. Sivasspor
|33
|42
|12. Kayserispor
|33
|42
|13. Kasımpaşa
|32
|41
|14. Gaziantep FK
|32
|41
|15. Galatasaray
|32
|41
|16. Giresunspor
|32
|39
|17. Altay
|33
|30
|18. Rizespor
|33
|30
|19. Göztepe
|32
|27
|20. Ö.K Yeni Malatya
|32
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|30
|60
|2. Ümraniye
|30
|57
|3. Bandırmaspor
|31
|55
|4. İstanbulspor
|30
|54
|5. Eyüpspor
|30
|50
|6. Erzurumspor
|29
|47
|7. Manisa Futbol Kulübü
|31
|43
|8. Samsunspor
|29
|42
|9. Adanaspor
|30
|41
|10. Tuzlaspor
|30
|41
|11. Keçiörengücü
|30
|38
|12. Gençlerbirliği
|30
|38
|13. Altınordu
|31
|38
|14. Menemen Belediyespor
|30
|36
|15. Denizlispor
|30
|36
|16. Kocaelispor
|30
|36
|17. Boluspor
|29
|35
|18. Bursaspor
|30
|31
|19. Balıkesirspor
|30
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|31
|74
|2. Liverpool
|31
|73
|3. Chelsea
|30
|62
|4. Tottenham
|32
|57
|5. Arsenal
|31
|54
|6. West Ham United
|32
|51
|7. M. United
|32
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|49
|9. Leicester City
|29
|40
|10. Brighton
|32
|40
|11. Southampton
|32
|39
|12. Crystal Palace
|31
|37
|13. Aston Villa
|31
|36
|14. Brentford
|33
|37
|15. Newcastle
|31
|34
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|30
|28
|18. Burnley
|30
|24
|19. Watford
|32
|23
|20. Norwich City
|32
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|31
|72
|2. Barcelona
|30
|60
|3. Sevilla
|31
|60
|4. Atletico Madrid
|31
|57
|5. Real Betis
|32
|57
|6. Real Sociedad
|32
|55
|7. Villarreal
|31
|46
|8. Athletic Bilbao
|31
|45
|9. Valencia
|31
|42
|10. Osasuna
|31
|41
|11. Espanyol
|31
|39
|12. Celta Vigo
|31
|36
|13. Elche
|32
|35
|14. Rayo Vallecano
|31
|35
|15. Getafe
|31
|32
|16. Granada
|31
|29
|17. Mallorca
|32
|29
|18. Cadiz
|31
|28
|19. Levante
|31
|22
|20. Deportivo Alaves
|32
|23