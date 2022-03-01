Ronaldo, canlı yayında duş aldı

Popüler sosyal medya uygulaması Instagram'ın en yüksek takipçiye sahip kişisi Cristiano Ronaldo, bu kez yaptığı canlı yayınla konuşuldu.

Portekizli süper star, sauna ve ardından duşa girdiği anları canlı olarak yayınladı. Yayını anlık 700 bine yakın kişinin izlediği görüldü.

TOPLAMDA 1 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ İZLEDİ

37 yaşına rağmen formunu koruyan Cristiano Ronaldo'nun kısa süreli yayınını toplamda 1 milyondan fazla kişinin canlı olarak izlediği tahmin ediliyor.

Cristiano Ronaldo'nun Instagram hesabını 407 milyon kişi takip ediyor.